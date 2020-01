CALCIOMERCATO INTER NAPOLI POLITANO / Politano-Napoli: dipende tutto da Llorente. Perché l'Inter vuole il pacchetto completo, che include appunto il cartellino dell’esterno offensivo classe ’93 e quello dell'attaccante spagnolo, in prestito. Come raccolto da Calciomercato.it, l'ad Marotta non vuole perdere l'opportunità di ingaggiare un bomber (quasi) a zero e quindi insiste per avere l'ex Tottenham, rappresentato in questa fase tra l'altro dallo stesso intermediario dell'affare Eriksen: Frank Trimboli.

I contatti sono costanti, il club azzurro non chiude le porte ma allo stesso tempo vuole valutare bene insieme a Gattuso le nuove rotazioni offensive senza lo spagnolo ed in particolare la situazione Mertens, tra problemi fisici e situazione contrattuale. Dal canto suo, anche Llorente si è preso qualche ora di riflessione.

È sì entusiasta della stima di, ma sa che a Milano farebbe soprattutto panchina. Il suo nome, insieme a quello di, resta pure sul taccuino del Barcellona.

Tornando a Politano, resta confermata la bozza di accordo sui 2 milioni a stagione. Il calciatore non aveva nessuna preclusione nei confronti del club azzurro, che proprio due anni fa stava per sposare. La Roma resta così appesa ad una flebile speranza, pronta a chiudere per Januzaj appena si concluderà la telenovela Politano.

