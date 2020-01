Calciomercato Juventus, visite mediche per il nuovo acquisto dal Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARQUES / È ormai in dirittura d'arrivo l'operazione tra Juventus e Barcellona, che scambieranno due giovani talenti dopo non esser riusciti a portare a termine l'operazione Bernardeschi-Rakitic. Ha da poco terminato le visite mediche al J Medical, infatti, Alejandro Marqués, attaccante classe 2000 proveniente dal Barcellona B. Nelle prossime ore, quindi, arriverà l'ufficialità per il calciatore spagnolo di origini venezuelane, mentre Matheus Pereira si trasferirà nel club azulgrana, dopo aver vissuto gli ultimi mesi in prestito al Digione.

Il CFO della Vecchia Signora, Fabio Paratici, da ieri è a Milano, a Palazzo Parigi, per definire le trattativa e le altre operazioni in corso d'opera.

