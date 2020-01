CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Nel 2020 non ha ancora visto il campo: Dries Mertens è lontano dai terreni di gioco dal 22 dicembre e dai 14 minuti nella gara contro il Sassuolo. Da allora solo un'apparizione in panchina e poi tanta fisioterapia, con il viaggio in Belgio per provare a superare il problema agli adduttori che ha dato adito a tante voci.

Il belga oggi ha rotto il silenzio e su Instagram ha pubblicato un video in cui mostra il suo lavoro in palestra e sul campo, accompagnato da un messaggio che sempre essere rivolto a chi ha messo in dubbio la realtà del suo infortunio: "Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima".

In scadenza di contratto a giugno con il Napoli, per Mertens la trattativa per il rinnovo non registra novità significative e si moltiplicano le voci su un suo addio, soprattutto in vista dell'estate. L'ultima offerta sarebbe quella presentata dal Monaco: biennale da cinque milioni di euro a stagione con un bonus alla firma di almeno cinque milioni di euro. Una proposta allettante che potrebbe convincere il belga a dire sì, nonostante il desiderio di continuare la sua avventura in azzurro.