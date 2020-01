Calciomercato Inter, UFFICIALE: Lazaro passa al Newcastle

CALCIOMERCATO INTER LAZARO /Valentino Lazaro saluta l'Inter, almeno temporaneamente. I nerazzurri hanno ufficializzato il trasferimento in prestito dell'austriaco al Newcastle United, che vanterà inoltre un diritto di riscatto. L'ormai ex nerazzurro, quindi, lascia Milano dopo aver raccolto appena 514 minuti in 11 presenze, condite da due assist contro Verona e Slavia Praga.

Un'operazione che era stata anticipata da Antonio Conte in conferenza stampa nelle scorse ore.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, nuova pretendente per Llorente

Calciomercato, Inter e Juventus su Tonali | Le ultime di CM.IT