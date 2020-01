CALCIOMERCATO ROMA MANDRAGORA UDINESE JUVENTUS / Sono ore di valutazione per la Roma: come anticipato da Calciomercato.it, Rolando Mandragora è il nome su cui si è concentrata l'attenzione di Gianluca Petrachi dopo l'infortunio di Amadou Diawara.

Riflessioni in corso per i giallorossi con gli agenti del calciatore che non sono stati ancora interpellati ufficialmente dal club capitolino, perché prima bisogna chetrovino un'intesa sul calciatore.

Il club piemontese, infatti, vanta una sorta di diritto recompra, esercitabile a luglio per una cifra di 26 milioni di euro. Stando così le cose, l'affare Mandragora-Roma potrebbe andare in porto o con un prestito da parte dei friulani o con il benestare della Juventus o ancora individuando altre soluzioni. A questo si aggiunge la centralità del centrocampista nel progetto di Gotti, motivo per cui l'Udinese vorrebbe evitare di cederlo a stagione in corso, considerate anche le difficoltà a trovare un sostituto ad una settimana dalla fine del mercato. Tutti fattori da tenere in considerazione, fermo restando che la Roma intende aspettare l'evolversi della situazione Diawara: senza operazione forse il suo rientro avverrebbe prima, mentre in caso di intervento lo stop sarebbe di tre mesi.

