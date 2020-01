Calciomercato Juventus, richiesta Sarri | Lo vuole a gennaio

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI PAREDES - Come spesso accade, la Juventus sta sfruttando la sessione invernale di calciomercato più per anticipare gli affari estivi che per rinforzarsi a stagione in corso. Lo dimostra il colpo Kulusevski, chiuso in questo gennaio sebbene il giovane fantasista svedese resterà a Parma fino a giugno.

Qualche infortunio di troppo e qualche possibile cessione oltre a quelle degli esuberi mai impiegati, Perin e Pjaca, potrebbe spingere la 'Vecchia Signora' ad investire anche per l'immediato in alcuni ruoli chiave.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Sarri chiede Paredes

In tale ottica si registrano le indiscrezioni riportate dal portale iberico 'Todo Fichajes' secondo cui Maurizio Sarri avrebbe ufficialmente chiesto alla società di fare un tentativo per prendere Leandro Paredes in caso di cessione di Emre Can. Nelle scorse settimane si era parlato proprio della possibilità di uno scambio tra i due mediani con il Paris Saint-Germain, ma adesso per il tedesco si prospetta più un ritorno in patria per vestire la maglia del Borussia Dortmund. La Juve vorrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto: una formula che i campioni di Francia difficilmente accetteranno.

