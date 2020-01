Calciomercato Juventus, si chiude lo scambio con il Barcellona

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA / Asse caldo tra Juventus e Barcellona: se la trattativa Rakitic-Bernardeschi si è arenata davanti all'ostacolo conguaglio a favore dei bianconeri, lo scambio 'verde' tra Marques e Matheus Pereira è entrato sul rettilineo finale.

Le due società sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e perfezionare l'operazione: il CFO della Juventus Fabioè da ieri a Milano, a Palazzo Parigi, quartier generale bianconero nel capoluogo lombardo.

Possibile che la fumata bianca per lo scambio tra le due società arrivi già nella giornata di oggi: per il trequartista brasiliano, classe 1998, è stato appena ufficializzato l'accordo per la fine del prestito al Dijon, mentre l'attaccante di origini venezuelane, classe 2000, milita nella squadra B del club catalano. Una volta concretizzatasi l'operazione, Marques arriverebbe a Torino e si dovrebbe aggregare alla Juventus Under 23

