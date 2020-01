Calciomercato Milan, l'affare si sblocca grazie... all'Inter

CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ FENERBAHCE - Non c'è due senza tre... ribaltoni. Questa sera Ricardo Rodriguez andrà in panchina nell'anticipo della 21esima giornata di Serie A che vede il Milan in scenza sul campo del Brescia. Ma c'è da scommettere che Pioli non lo rischierà nemmeno un minuto dal momento che si è sbloccata la trattativa per la sua cessione al Fenerbahce.

Una decina di giorni fa sembrava tutto fatto per il passaggio del terzino sinistro rossonero in Turchia, ma poi la settimana scorsa l'affare si bloccò a causa dello stop della Ferdercalcio turca per questioni legate al

Lo sbarco di Moses all'Inter, tuttavia, sembra aver sistemato le cose al Fenerbahce e adesso, come riportato dai media turchi, sarebbe arrivato l'ok per l'acquisto di Rodriguez. Il nazionale svizzero dovrebbe trasferirsi a Istanbul con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Il Milan ringrazia i 'cugini'.

