Calciomercato Roma, offerta alzata | Si attende la risposta

CALCIOMERCATO ROMA VILLAR - Paulo Fonseca potrebbe presto avere il rinforzo a centrocampo. L'infortunio di Diawara ha accentuato la necessità da parte della Roma di investire nel reparto mediano e di accelerare le trattative. I giallorossi avrebbero alzato da 3 a 5 milioni di euro l'offerta per il cartellino di Gonzalo Villar, mediano spagnolo classe 1998 che milita in patria nell'Eibar, ma per il quale il Valencia vanta un diritto di ricompra.

Secondo il portale 'Plaza Deportiva', la dirigenza dei 'Pipistrelli' starebbe valutando la possibilità di riprenderlo e poi cederlo ai capitolini, incassando 4 dei 5 milioni della cessione.

