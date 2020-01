CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ ISCO / Una stagione fin qui altamente deludente non ha intaccato l'interesse delle big su di lui: Fabian Ruiz continua ad essere uno dei nomi più apprezzati nel panorama calcistico europeo. Sulle sue tracce ci sono da tempo le grandi di Spagna, Barcellona e Real Madrid, che sono pronte a sfidarsi a colpi di rilanci in estate, pur senza arrivare all'astronomica cifra pubblicizzata da De Laurentiis (180 milioni di euro).

Ma non soltanto Spagna: anche in Premier League il talento delha fatto breccia conquistando il manager campione del mondo Jurgen

Secondo quanto riferisce 'El Desmarque', il Liverpool vuole un rinforzo sulla trequarti e pensa a Isco del Real Madrid: un'offerta da circa 56 milioni di euro è stata rispedita al mittente ed ecco che i 'Reds' potrebbero virare proprio su Fabian Ruiz. Per lui però l'offerta dovrebbe comunque essere più alta (si parla di un Real pronto ad arrivare ad 80 milioni di euro per strapparlo al Napoli). L'intreccio è servito con gli azzurri che in estate potrebbero essere gli spettatori interessati di una vera e propria asta per il 23enne.

