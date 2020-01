CALCIOMERCATO INTER TONALI JUVENTUS BRESCIA CELLINO - Sandro Tonali sta dimostrando tutto il suo valore alla prima stagione in Serie A. Il regista del Brescia di Eugenio Corini, e per un brevissimo periodo anche di Fabio Grosso, ha saltato una sola partita a causa di una squalifica ed è andato in gol una volta, contro il Genoa. Nel frattempo, si moltiplicano le voci sul futuro: Inter e Juventus, in Italia, sono le squadre che si stanno muovendo con maggiore convinzione, ma anche dall'estero (Paris Saint-Germain e Manchester City) arrivano indiscrezioni che lo riguardano.

Restando sul suolo italico, si parla molto di una possibile operazione 'alla Kulusevski' da parte del Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici , per anticipare la concorrenza.

Calciomercato Juventus, Tonali come Kulusevski? La situazione

Lo svedese dell'Atalanta, in prestito al Parma, è stato già acquistato dalla Juve per la prossima stagione, e vorrebbe fare la stessa cosa con Tonali. Ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, questa ipotesi di mercato ha poche possibilità di andare in porto. Il presidente delle 'Rondinelle', Massimo Cellino, valuta il suo gioiello 50 milioni di euro ed è pronto a scatenare l'asta in estate per il 19enne centrocampista di Lodi. A maggior ragione se dovesse essere convocato dal commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, per il prossimo Europeo: in quel caso, la richiesta potrebbe alzarsi ulteriormente.

