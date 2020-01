CALCIOMERCATO INTER GIROUD BARCELLONA / Caccia ad un nuovo attaccante in casa Inter. Conte chiede un vice-Lukaku e dopo gli accostamenti a Llorente e soprattutto Giroud, nelle ultime ore è spuntata anche la suggestione Slimani. I nerazzurri però sembravano molto vicini all'attaccante del Chelsea, ormai da tempo ai margini del progetto di Frank Lampard. Con l'avvicinarsi della deadline del calciomercato di gennaio le cose sembrano cambiare.

Sul campione del mondo transalpino spunta infatti la pericolosa concorrenza del. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte incassa il 'No' | Guai in vista

Calciomercato Inter, anche il Barcellona su Giroud

Si è dunque acceso definitivamente l'interesse dei blaugrana per Giroud, come sottolineato anche da 'Sport' che evidenzia come il francese per costi risulti perfetto da inserire in organico a gennaio in virtù del lungo stop di 4 mesi di Luis Suarez. Approfittando dell’esitazione dell’Inter che a questo punto sembra essere più vicina a Fernando Llorente, il Barcellona potrebbe affondare il colpo andando così a colmare la lacuna lasciata dall'infortunio dell'uruguaiano. Giroud in tal senso si adatterebbe infatti in modo perfetto alle strategie del Barça.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuova idea per Conte: il centravanti può arrivare dalla Francia

Calciomercato Inter, colpo di scena: sorpasso in attacco