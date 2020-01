Calciomercato Milan, Gazidis punta il talento dell'Arsenal

CALCIOMERCATO MILAN BALOGUN - Il mercato del Milan viaggia su due binari paralleli. Se da una parte la dirigenza rossonera è al lavoro per rinforzare subito la rosa di Pioli con giocatori esperti, come testimoniano gli arrivi di Ibrahimovic e Kjaer, dall'altro si guarda anche al futuro e si prova a giocare d'anticipo per assicurarsi i campioni del domani.

In tale ottica, come riportato dal tabloid britannico 'Daily Mail', il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Folarin, 18enne centravanti inglese nativo di New York, che milita nell'Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ecco l'offerta per Robinson

A sponsorizzare il giovane bomber dei 'Gunners' è l'ex Ivan Gazidis, impressionato dai numeri di Balogun che la scorsa stagione aveva messo a segno 28 gol in 28 presenze con la formazione Under 18. L'Arsenal, tuttavia, appare restio a lasciarlo partire, tanto che avrebbe già rifiutato un'offerta da 5,5 milioni di euro più bonus presentata dal Brentford.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Piatek senior attacca: "Se non gioca qui, va altrove"