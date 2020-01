Calciomercato Inter, Conte incassa il 'No' | Guai in vista

CALCIOMERCATO INTER VECINO NAPOLI - Lo scambio non si fa. Nelle ultime ore era circolata la voce di un possibile affare tra l'Inter e il Napoli che avrebbe dovuto portare Allan alla corte di Conte e Matias Vecino all'ombra del Vesuvio. Una trattativa dettata dalla volontà dei due club di cedere i due sudamericani, ma che si presentava subito complicata per la differente valutazione dei due centrocampisti.

Ma se da un lato i nerazzurri potrebbero provare comunque a prendere il mediano brasiliano con un'altra formula, l'ex Fiorentina di sicuro non raggiungeràin Campania.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, Vecino avrebbe posto il veto al suo trasferimento al Napoli. Ma c'è di più: il nazionale uruguaiano avrebbe fatto sapere che non accetterà nessuna altra squadra in Serie A, smorzando quindi anche i rumors che lo accostavano alla Lazio e al Milan. C'è quindi il rischio che resti all'Inter complicando i piani di Conte e Marotta che avrebbero voluto monetizzare la sua partenza per dare l'assalto ad un altro mediano. La speranza è che arrivi un'offerta dalla Premier League gradita al giocatore.

