CALCIOMERCATO INTER SLIMANI CONTE MONACO / Sistemate le fasce con Moses e Young, l'Inter si concentra sugli ultimi tasselli da piazzare per rinforzare al meglio la rosa di Antonio Conte. Il sogno per il centrocampo è sempre Eriksen, ma occhio anche ai movimenti in attacco con Giroud e Llorente tra i principali candidati. Un testa a testa tra il francese del Chelsea e lo spagnolo del Napoli che potrebbe però risolversi con un nulla di fatto.

Direttamente dalla Francia potrebbe infatti spuntare una nuova intrigante pista per potenziare il reparto avanzato nerazzurro.

Calciomercato Inter, idea Slimani per l'attacco: la concorrenza

Secondo quanto sottolineato da 'Le10sport' dopo una discreta prima metà di stagione con il Monaco, Islam Slimani vorrebbe cambiare aria. Dopo aver registrato un'offerta di prestito dall'Aston Villa, il centravanti algerino sarebbe finito anche nel mirino di Inter, Manchester United e Tottenham. Tutti e tre i club interessati all'ex Leicester, autore di 7 reti in Ligue 1, gradirebbero un trasferimento a titolo temporaneo.

