CALCIOMERCATO ROMA MANDRAGORA UDINESE JUVENTUS / La Roma potrebbe pensare a Mandragora per rimpiazzare l'infortunato Diawara, così ha scritto Calciomercato.it nel pomeriggio di ieri. L'intuizione è stata vincente, perché davvero i giallorossi riflettono - anzi sembra che Petrachi abbia già fatto più di un sondaggio - sul centrocampista dell'Udinese per sostituire il guineano finito ko nel match di Coppa Italia contro la Juventus.

Proprio i bianconeri, oltre che l', rappresentano l'altro grande ostacolo all'affare Mandragora, anche se tra i giallorossi e la 'Vecchia Signora' i rapporti sono ottimi...

LEGGI ANCHE ->>> Inter, rebus Politano tra Napoli e Roma | Confermata l'anticipazione di CM.IT

Calciomercato Roma, alle spalle di Mandragora c'è ancora la Juventus

Al termine di questa stagione, infatti, la società di Agnelli potrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 26 milioni per riacquisire a titolo definitivo il cartellino del classe '97, bravo in entrambe le fasi oltre che schierabile sia nel ruolo di mezz'ala che in mezzo al campo a protezione della difesa, dove Paulo Fonseca stava ormai impiegando stabilmente l'ex Napoli. Inoltre, aspetto che penalizzerebbe l'Udinese in caso di cessione di Mandragora in questa finestra invernale, il club della famiglia Pozzo dovrebbero riconoscere alla Juve circa 200 mila euro nonché - come recita il comunicato ufficiale - "il 50% dell’eventuale differenza positiva tra il valore della cessione e i 20 milioni", spesi dai friulani per acquistare il calciatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, le ultime di CM.IT sul futuro di Nzonzi