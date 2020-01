CALCIOMERCATO INTER LAZARO BRUCE NEWCASTLE / Dovrebbe terminare dopo appena sei mesi l'avventura all'Inter di Valentino Lazaro, esterno destro arrivato la scorsa estate e mai davvero in grado di calarsi nella realtà nerazzurra. Il classe 1996 austriaco ripartirà dal Newcastle come confermato questa mattina anche dal tecnico dei 'Magpies', Steve Bruce, che è intervenuto in conferenza stampa: "Ci darà qualcosa in più in avanti. Può giocare in diverse posizioni, ma sicuramente è un esterno che può dare tanto sulla corsia destra. Siamo lieti di averlo preso.

Siamo riusciti ad anticipare la concorrenza su un giocatore dalle grandi potenzialità e siamo felici che lui ci abbia scelto. Adesso è qui, speriamo di poter completare il trasferimento al più presto in modo che possa essere a disposizione già per la partita di domani”. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

