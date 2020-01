MILAN INTER SIVIGLIA POLITANO SUSO / Il Siviglia di Monchi è a caccia di un esterno offensivo che possa rinforzare la rosa nel corso di questo mercato invernale. Gli occhi dell'ex DS della Roma, allora, si sarebbero posati sulla Milano del calcio: sia in casa Milan che in casa Inter: "Politano, è un giocatore che piace e l'interesse del Siviglia esiste - spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it il giornalista di 'Cadena Cope', Andres Ocaña - Il direttore sportivo degli andalusi, Ramon Monchi conosce bene il calcio italiano e lo sta studiando da tempo. Si tratta di un giocatore che farebbe comodo al club, essendo rapido, tecnico e capace di fare la fascia con facilità".

Ocaña avverte il Milan: "La priorità del Siviglia si chiama Suso"

Tuttavia, la priorità del club andaluso sarebbe un'altra: "La notizia è che in questo momento Politano non rappresenta il primo della lista per il Siviglia - continua Ocaña - Il calciatore che Monchi sta osservando con maggior attenzione è l’esterno del Milan, Suso".

Attenzione, però, ai possibili colpi di scena, in quello che potrebbe essere un vero e proprio effetto domino: "Dato che Dani Olmo alla fine andrà al Lipsia e non ai rossoneri - continua il giornalista di Cadena Cope - La trattativa potrebbe essere più complicata del previsto, nonostante la volontà del Siviglia di voler compiere uno sforzo economico importante per l'esterno milanista".

Ecco, allora, che il nome di Politano riacquisterebbe quota, ma soltanto come ripiego: "Per età e per qualità, è un giocatore che piace comunque tanto al Siviglia - spiega Ocaña - L’Inter, però, chiede una cifra molto alta per lui, intorno ai 25 milioni di euro, mentre il Siviglia vorrebbe limare un po’ il costo del cartellino e soprattutto prenderlo in prestito fino al termine della stagione. Solo in caso di un buon impatto e di una buona stagione, poi, il club andaluso riscatterebbe Politano nel corso della prossima estate. Ripeto, però: la priorità del Siviglia resta Suso, mentre l'esterno dell'Inter è soltanto uno dei tanti nomi che sono al vaglio della dirigenza andalusa".

