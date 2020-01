CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ BASTONI BARCELLONA / Il Barcellona è letteralmente pazzo di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è esploso sotto le cure di Antonio Conte mettendo in mostra qualità e personalità davvero impressionanti che sembrano aver fatto particolarmente colpo sui blaugrana alla ricerca di un attaccante. Come sottolineato anche da 'As' il numero 10 nerazzurro sembra essere il successore designato di Luis Suarez, che ha peraltro subito un pesante infortunio che lo terrà lungamente ai box.

Al netto della clausola valida in estate, il Barça starebbe approfondendo la possibilità di arrivare presto ad un accordo per Lautaro nonostante le enormi difficoltà. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Calciomercato Inter, non solo Lautaro: anche Bastoni per il Barcellona

Secondo la testata spagnola oltre a Lautaro, il Barcellona avrebbe messo nel mirino anche il giovane Bastoni considerate le scarse alternative in difesa dopo l'addio di Todibo. In questo contesto di emergenza potrebbe rientrare il nome del numero 95 nerazzurro, andato peraltro in gol per la prima volta con la maglia dell'Inter contro il Lecce. Il Barça lo tiene in lista in caso di accelerata su Martinez, e dopo i tanti contatti per Vidal. Ad una settimana dalla chiusura appare però complicato concretizzare l'affare tra i due club.

