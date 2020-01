DIRETTA NAPOLI JUVENTUS - Il Napoli e la Juventus si affrontano nel posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, secondo turno del girone di ritorno.

I partenopei divogliono vendicare la rocambolesca sconfitta 4-3 dell'andata e interrompere la striscia di tre sconfitte di fila centrando un risultato di prestigio che possa dare una svolta alla stagione mentre i bianconeri del grande exvanno a caccia della sesta vittoria consecutiva per blindare il primo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.. All. Gattuso

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

CLASSIFICA: Juventus 51*, Inter 48, Lazio 46**, Roma 39, Atalanta 38, Cagliari 31, Parma 31, Milan 31, Verona 29**, Bologna 27, Torino 27, Fiorentina 25, Napoli 24*, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15.

*Una partita in meno

**Una partita da recuperare