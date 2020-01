CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Non solo Paqueta. Anche Krzysztof Piatek è al centro dei rumors di mercato per un eventuale addio al Milan in questa sessione di mercato. Sul futuro dell'attaccante polacco è intervenuto il papà Wladyslaw: "Kris non vuole fare la riserva, vuole giocare ed essere in forma per gli Europei. Se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove", ha detto ai microfoni di ' Sportowefakty'. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, grana Paqueta: gli scenari.

Calciomercato Milan, cessione Piatek: la rivelazione del papà

Il padre del bomber ex Genoa prosegue: "In molti chiedono di Kris, ci sono delle proposte di prestito, ma il Milan vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra simile a quella sborsata un anno fa. La prossima settimana il suo futuro sarà deciso. Si sta allenando molto ma è un uomo, non è una macchina". Piatek ha estimatori soprattutto in Premier League, con il Manchester United tra gli altri sulle tracce del numero 9. Da non sottovalutare anche l'ipotesi Bundesliga.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, asse Milan-Juventus: scambio per placare i 'casi'