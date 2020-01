DIRETTA ROMA LAZIO - E' tempo di derby della Capitale. La Roma e la Lazio si sfidano nella stracittadina che mette in palio tre punti importanti dopo l'eliminazione delle due squadre dalla Coppa Italia.

I giallorossi divanno a caccia di un successo per blindare il quarto posto in classifica che vale la prossima Champions League, mentre i biancocelesti divogliono centrare la dodicesima vittoria di fila per alimentare il sogno scudetto. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA: Juventus 51*, Inter 48, Lazio 45***, Roma 38*, Atalanta 38, Cagliari 31, Parma 31, Milan 31, Verona 29**, Bologna 27, Torino 27, Fiorentina 25, Napoli 24*, Udinese 24, Sassuolo 23, Sampdoria 20, Lecce 16, Spal 15, Genoa 15, Brescia 15

*Una partita in meno

**Una partita da recuperare

***Una partita in meno e una da recuperare