CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT REAL / Nonostante sia in netto miglioramento rispetto a inizio stagione, Adrien Rabiot deve ancora mostrare il meglio di sé con la maglia della Juventus. Complici gli infortuni, il centrocampista francese stra trovando molto spazio e lo stesso Maurizio Sarri intravede in lui ampi margini di miglioramento. Accostato di recente anche ad Everton, Manchester United e Tottenham, l'ex Psg può vantare un certo appeal anche in Spagna, dove la scorsa estate è stato la centro di una telenovela di calciomercato in ottica Barcellona.

Ma il club catalano non è stato l'unico a manifestare un interessamento concreto per il mancino 24enne.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuovi contatti: scambio e sgambetto all'Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Coutinho a Dybala: grandi manovre per l'estate

Calciomercato Juventus, Real Madrid su Rabiot

Secondo 'Don Balon', infatti, ci sarebbe da registrare un ritorno di fiamma da parte del Real Madrid in vista della prossima estate. Stando al portale spagnolo, i 'Blancos' sarebbero disposti a mettere in piedi un'operazione da circa 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive del centrocampista bianconero, arrivato a parametro zero dal Psg nell'estate del 2019.