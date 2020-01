CALCIOMERCATO SAMPDORIA NAPOLI ROMA / Movimenti in vista per l'attacco della Sampdoria. Gianluca Caprari è l'obiettivo primario del Sassuolo che, riporta 'Tuttosport', avrebbe deciso di spingere per averlo presto: il club emiliano, infatti, ieri avrebbe incontrato l’agente dell'esterno offensivo trovando finalmente l'accordo. Tuttavia, difficilmente la società di Ferrero concederà il via libera senza avere una alternativa a disposizione.

Così, torna d’attualità l’ipotesi di riportare in blucerchiato Gregoiredellama ora in prestito proprio al Sassuolo, dove non sta trovando spazio. Ieri, infine, i blucerchiati hanno accelerato anche perdel. Importanti novità si attendono quindi nelle prossime ore: clicca qui per restare aggiornato.

