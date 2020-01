CALCIOMERCATO NAPOLI MONACO MERTENS / Assente ormai da oltre un mese per un problema agli adduttori di entità poco chiara, Dries Mertens attende novità sul suo futuro. La trattativa per il rinnovo col Napoli sembra ancora bloccata, fattore che favorisce altri club, pronti ad approfittarne per averlo la prossima estate a costo zero. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe arrivata un'offerta molto importante per il bomber quasi 33enne: clicca qui per restare aggiornato.

Su Dries Mertens, riporta il 'Corriere dello Sport', irrompe il Monaco con un'offerta importantissima da cinque milioni a stagione per due anni.

L'attaccante belga sta quindi valutando la proposta superiore di quasi un milione rispetto a quanto ildigli ha prospettato per lo stesso periodo, e dunque fino al 2022. Inoltre, in caso di accordo, per il giocatore sarebbe previsto anche il bonus alla firma, come da lui stesso richiesto agli azzurri. La proposta complessiva si aggira quindi sui 15 milioni di euro, ma sulle sue tracce restano altresì, mentre sembra da escludere la prospettiva di un trasferimento in. Tra malumori, problemi fisici, discussioni accese negli spogliatoi e voci di mercato insistenti, quindi, il futuro di Mertens sembra sempre più lontano dal Vesuvio.

