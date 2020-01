CALCIOMERCATO INTER VECINO ALLAN / Inter protagonista assoluta del mercato di gennaio. Dopo Young e Moses, Marotta è pronto a chiudere il colpo Eriksen a centrocampo e regalare quel top player in grado di permettere alla squadra di Conte di fare il salto di qualità per il testa a testa scudetto con la rivale Juventus. La dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe però non fermarsi al danese del Tottenham nel reparto centrale del campo.

Calciomercato Inter, Vecino in uscita: tentazione Allan

Conte avrebbe richiesto anche un mediano a Marotta ed Ausilio, con Vecino ormai fuori dai programmi dell'ex Ct della Nazionale.

Dopo, che non si muoveranno però rispettivamente da, l'Inter starebbe pensando al colpodal, anche se il club di De Laurentiis ha chiuso nettamente ad uno scambio con Vecino come scrive 'La Gazzetta dello Sport'. I nerazzurri dovranno quindi pensare ad un altro piano per il nazionale brasiliano, che sta vivendo una stagione sottotono finora e che salterà domenica il big match con la Juve per infortunio.

L'Inter - che valuta 20 milioni Vecino - potrebbe sfruttare la carta Politano per ottenere una corsia preferenziale per Allan, anche se il Napoli non è intenzionato a fare sconti e pretende una cifra superiore almeno ai 50 milioni di euro per l'ex Udinese, che nelle scorse ore è volato in patria per la nascita del terzo figlio. Un intreccio di mercato tra le due società che ha per protagonista anche Llorente, sempre alternativa a Giroud per il ruolo di vice-Lukaku.

