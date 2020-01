CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER TONALI / La Juventus non si ferma all'acquisto di Dejan Kulusevski. Dopo aver strappato a Marotta il talentuoso svedese, Paratici è pronto a un nuovo 'sgambetto' per l'Inter. Questa volta, il giovane prospetto è un profilo tutto italiano: Sandro Tonali, rivelazione del Brescia e già in orbita Nazionale.

Con l'intento di strappare una promessa o una prenotazione in vista di giugno, riporta 'Tuttosport', oltre a essere in costante contatto con l’agente di Tonali, Paratici sta cercando di tentare Cellino con l’inserimento nell’affare di qualche giovane di talento. I nomi più caldi al momento sono Hans Nicolussi Caviglia (in prestito a Perugia) e Idrissa Toure, centrocampista della Juve Under 23.

