CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Grana Paqueta al Milan. Il centrocampista brasiliano non è tranquillo e attraversa un periodo delicato, tirandosi fuori anche dalla lista dei convocati per l'anticipo di questa sera in casa del Brescia. L'ex Flamengo non sta trovando spazio nel nuovo 4-4-2 di Pioli e dopo un anno sembra già al capolinea la sua avventura con la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, mancano le offerte per Paqueta

Paqueta può lasciare il Milan in questi ultimi giorni della finestra invernale del calciomercato, con l'agente del calciatore presente mercoledì a Milanello per un vertice con la dirigenza del 'Diavolo' al gran completo. Per il giovane brasiliano - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - mancherebbero però al momento offerte concrete.

Ildell'estimatore, da tempo sulle sue tracce, non ha affondato il colpo, così come non è confermato dalle due società un ipotetico interesse della. Smentito ieri anche un possibile scambio con la Juventus per Bernardeschi, quest'ultimo anche lui al centro dei rumors di mercato.

Paqueta è a bilancio a circa 30 milioni di euro, con il Milan che evidentemente non accetterebbe proposte inefriori per non fare minusvaleza. Lo stesso centrocampista non sarebbe inoltre allettato per un ritorno a titolo temporaneo al Flamengo fino al termine della stagione, mentre con il PSG - scrive 'Tuttosport' - si potrebbe valutare uno scambio di prestiti con altri giocatori poco impiegati a Parigi come Draxler, Herrera e Paredes. Da nuovo Kakà ad emarginato: Paqueta è una patata bollente da gestire per Boban e Maldini da qui alla chiusura della finestra invernale.

