CALCIOMERCATO ROMA POLITANO JANUZAJ / Il Napoli è senza dubbio la squadra in questo momento in pole position per Politano, ma gli azzurri, dopo due giorni di summit, non hanno ancora trovato l'accordo né con l'Inter né col giocatore.

Un momento di stand-by che potrebbe favorire la, il cui primo obiettivo per questo calciomercato resta l'esterno offensivo nerazzurro: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , i giallorossi continuano a covare la speranza, per quanto flebile, di riuscire a reinserirsi nella corsa all'ex, forti anche del palese desiderio del calciatore.Non è un caso, infatti, che i partenopei abbiano allacciato contatti importanti per Jean Philippe Mateta , classe '97 del: dovesse arrivare subito il Nazionale francese Under 21, l’affaresalterebbe anche se i due ricoprono ruoli diversi. Per la Roma, quindi, Politano resta il primo desiderio, ma si tratta anche per le sue alternative: oggi ci sono stati nuovi contatti con laper Adnanche, come descritto nei giorni scorsi, resta un obiettivo dei capitolini, così come Oussamadell'e Stevendel

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: alternative a Politano, c'è un ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: contatti per Januzaj, ecco il prezzo