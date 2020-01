CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Quando tutto lasciava presagire la fumata bianca, ecco la svolta che potrebbe far saltare il banco: il Barcellona avrebbe chiesto informazioni su Christian Eriksen. Come riferisce 'Sky Sports', i blaugrana vorrebbero il 27enne danese, in scadenza di contratto con il Tottenham, già a gennaio e sarebbero entrati in gara con l'Inter.

La notizia sarebbe stata fatta filtrata dagli stessi 'Spurs' e potrebbe rappresentare anche una tattica per convincere i nerazzurri a fare il passo decisivo verso le richieste del club londinese.

La trattativa tra Inter e Tottenham va avanti da tempo con gli inglesi che non si muovono dalla richiesta di 20 milioni di euro e Marotta che si è spinto ad offrire fino a 15 milioni più bonus. Con il calciatore l'accordo c'è da tempo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro l'anno, ma manca ancora il via libera da Londra. I contatti tra le parti proseguono cercando di trovare la quadra, ma intanto ecco la voce Barcellona fatta filtrare proprio dal Tottenham: vero interesse che scompagina i piani nerazzurri o semplice messaggio 'spurs' per convincere l'Inter a fare un passo in avanti?

