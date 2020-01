Premier League, Wolverhampton-Liverpool 1-2: Reds inarrestabili

PREMIER LEAGUE WOLVERHAMPTON LIVERPOOL FIRMINO / Il Liverpool non conosce soste. 22esima vittoria su 23 gare giocate in Premier League e fuga in vetta alla classifica che sembra ormai inarrestabile. I Reds passano anche sul campo del Wolverhampton per 2-1.

Apre Henderson dopo soli 8 minuti,pareggia al 54' ma nel finale(84') realizza il gol che avvicina ulteriormente la squadra dial titolo. 67 punti in classifica, + 16 sulsecondo e per di più ancora con una gara da recuperare.