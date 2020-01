CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN TOTTENHAM / Dopo Young e Moses, l'Inter vuole a tutti i costi mettere a segno il terzo colpo del suo calciomercato di gennaio. I nerazzurri mettono ora nel mirino con decisione Christian Eriksen.

Il danese delsarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo di, contribuendo a dare quella qualità che per ora manca per essere davvero competitivi fino in fondo nella rincorsa scudetto.

Calciomercato Inter, ancora distanza per Eriksen: le ultime

Marotta e Ausilio stanno spingendo per chiudere l'affare il prima possibile, ma per il momento c'è ancora da definire l'accordo con gli Spurs. La distanza tra l'offerta interista e la richiesta degli inglesi permane. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', siamo ancora fermi a una proposta da 15 milioni di euro contro una domanda di circa 20 milioni. I 5 milioni di margine resistono, le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per trovare la quadra.

