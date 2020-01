ROMA DIAWARA / Niente operazione, almeno per il momento: Amadou Diawara si sottoporrà prima ad un ciclo di fisioterapia e soltanto dopo si deciderà il da farsi. Lo comunica la Roma in una nota dove si legge: "Gli accertamenti di oggi su Amadou Diawara hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con interessamento del comparto esterno.

Il calciatore sarà sottoposto a trattamenti fisioterapici nei prossimi giorni e verrà valutato successivamente".

Il calciatore si è infortunato durante il secondo tempo di Juventus-Roma, gara valida per i quarti di finale di coppa Italia che ha visto i giallorossi battuti per 3-1. Il centrocampista è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a meno di un quarto d'ora dalla fine, sostituito da Bruno Peres: oggi i test medici che hanno evidenziato il problema con la decisione di procedere con la fisioterapia. Per Diawara si tratta del secondo infortunio stagionale: anche ad ottobre il problema fu al ginocchio sinistro e necessitò di un intervento e di uno stop di un mese.

