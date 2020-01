CALCIOMERCATO INTER LAZARO / Affare fatto: l'Inter e il Newcastle hanno chiuso l'accordo per il trasferimento in Inghilterra Valentino Lazaro, 23enne esterno austriaco, arrivano in nerazzurro la scorsa estate proveniente dall'Hertha Berlino.

Sei mesi dopo perè già il momento dei saluti: l'intesa, come riferisce 'Sky Sports', è stata trovata per un prestito oneroso (circa 1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni di euro, per un'operazione complessiva da 25 milioni.

Il Newcastle per arrivare a Lazaro ha battuto la concorrenza del Lipsia che era in trattativa per la stessa formula: gli inglesi hanno però piazzato l'affondo vincente tanto che tra stasera e domani il calciatore dovrebbe volare in Inghilterra per sostenere le visite e firmare poi il contratto che lo legherà alla società britannica. Appena ufficializzato quindi l'arrivo di Young, i nerazzurri hanno subito accelerato anche sul fronte cessioni, in attesa poi del 'grande' colpo Eriksen.