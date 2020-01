CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN JUVENTUS PAQUETA BERNARDESCHI / Uno è finito ai margini del nuovo progetto tecnico, l'altro sta avendo grosse difficoltà di ambientamento in Italia: Bernardeschi e Paqueta sono i volti scuri di Juventus e Milan tanto che per loro si parla di veri e propri casi. Storie diverse per i due calciatori, accomunati però dall'essere stati messi da parte dai rispettivi allenatori. Una situazione che potrebbe essere sistemata nel mercato di gennaio con una cessione: per il bianconero si è tornato a parlare di uno scambio con il Barcellona con Rakitic a Torino; per il brasiliano, invece, il nome forte è quello del Paris Saint-Germain, dove ritroverebbe il connazionale Leonardo, proprio colui che lo ha portato in rossonero.

Problema di valutazione tra parigini enon ha fatto decollare per ora l'affare.

Juventus e Milan, smentito scambio Bernardeschi Paqueta

Situazione in divenire per entrambi i calciatori e così si è diffusa la voce di un possibile scambio proprio tra Paqueta e Bernardeschi. Una trattativa che le due società non confermano ma che potrebbe risolvere la situazione dei due calciatori. I due centrocampisti hanno la necessità di giocare per non rischiare il posto in Nazionale, proprio nell'anno di coppa America ed Europei ed allora a gennaio qualcosa potrebbe succedere.

