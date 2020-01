CALCIOMERCATO COUTINHO / Niente riscatto: il Bayern Monaco avrebbe deciso di non acquistare a titolo definitivo Philippe Coutinho, al termine del prestito dal Barcellona.

Il club tedesco, come riferisce la 'Bild', ha valutato troppo oneroso il costo dell'operazione, preferendo orientare le proprie scelte verso altri calciatori, partendo da Ivan, altro calciatore che dovrebbe essere riscattato a fine stagione.

Dopo i primi sei mesi in Bundesliga, l'ex Inter non è riuscito a conquistare il cuore della dirigenza tedesca, anche per via dei costi che comporterebbe il suo riscatto: ben 120 milioni di euro. Troppo, anche considerando il rendimento non eccellente avuto da Coutinho con la maglia del Bayern Monaco: al momento i gol messi al segno sono 7 in 23 partite, bottino comunque non magro, ma non accompagnato sempre da prestazioni di primo livello.

Dovesse essere confermata la decisione del Bayern Monaco, Coutinho diventerebbe un''occasione' per le big d'Europa, anche perché il Barcellona non sembra intenzionato a puntare nuovamente su di lui. L'ex Liverpool piace soprattutto in Premier League, dove gli ammiratori non mancano: Chelsea, Manchester United e Tottenham le più interessate, ma anche lontano dall'Inghilterra non scarseggiano le possibili pretendenti come ad esempio il Paris Saint-Germain. In passato Coutinho è stato accostato anche alla Juventus.