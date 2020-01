Calciomercato Inter e Napoli, il punto CM.IT sul caso Llorente

CALCIOMERCATO INTER NAPOLI LLORENTE / Fernando Llorente sta tornando in questi giorni uno dei nomi più in voga del calciomercato invernale.

Lo spagnolo, con l’avvento di, sta avendo sempre meno spazio, e sebbene sarebbe felice di continuare la sua avventura a, dove ormai si è ambientato benissimo ed è felice, la voglia di avere più spazio in campo c’è, com'è normale che sia.

Antonio Conte, che già lo ebbe a disposizione nella Juventus, tentò di portarlo anche al Chelsea e, dopo i sondaggi della scorsa estate, ha rifatto il suo nome alla dirigenza dell’Inter come alternativa a quello di Giroud, la cui trattativa ancora non decolla.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle negoziazioni per Politano, il Napoli al momento ha tenuto fuori lo spagnolo, offrendo due milioni per il prestito e 18 per il riscatto obbligatorio, oltre a due milioni di bonus. I nerazzurri ne chiedono 25 più il cartellino dello spagnolo, richiesta ritenuta eccessiva dai partenopei.

Llorente, intanto, resta in attesa: l’idea Inter lo intriga, ma solo con le giuste garanzie di minutaggio. Certo, essere la prima alternativa a Lukaku è un conto, scendere in campo solo 27 minuti in cinque giornate (quelle della gestione Gattuso), ne è un altro.

