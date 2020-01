Roma, infortunio Diawara: ultimo tentativo per evitare l'operazione

ROMA INFORTUNO DIAWARA / La pioggia di infortuni che sta complicando la stagione della Roma ha coinvolto anche Amadou Diawara: oggi, i controlli effettuati a Villa Stuart hanno confermato la rottura del menisco esterno, rendendo in teoria inevitabile l'operazione. L'ex Napoli era stato già operato al menisco interno dello stesso ginocchio a ottobre, ma i due infortuni non hanno collegamenti: Fonseca perderebbe così a lungo uno dei suoi migliori centrocampisti a disposizione, ma secondo 'Sky Sport' c'è una speranza per ridurre i tempi di recupero. La Roma, d'accordo col giocatore, effettuerà un consulto ulteriore con il prof.

Cerulli per provare a scongiurare l'operazione e valutare una terapia conservativa. Dovesse arrivare l'ok, i tempi di recupero passerebbero da due a un solo mese.

