Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 21a giornata

FANTACALCIO CONSIGLI VENTUNESIMA GIORNATA / Inizia venerdì alle 20.45 la 21esima giornata di Serie A. Poche ore dunque alla consegna delle formazioni al fantacalcio prima di Brescia-Milan; poi ricco sabato con Spal-Bologna, Fiorentina-Genoa e Torino-Atalanta. La domenica si apre con l'Inter, impegnata in casa con il Cagliari, alle ore 12.30; la sera si chiude con il botto: prima di Napoli-Juventus (ore 20.45), si gioca il derby di Roma (ore 18.00). Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 21a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Brescia-Milan venerdì ore 20.45

⚡Hot: Leao sta trovando continuità. Bene Tonali e Torregrossa

⛔Not: Kjaer potrebbe soffrire

⚽Sorpresa: Occhio a Samu Castillejo

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chanchellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Bonaventura; Ibrahimovic, Rafael Leao.

SPAL-Bologna sabato ore 15

⚡Hot: Strefezza e Orsolini, qualità al potere. Ok Palacio

⛔Not: Mbaye non ci convince

⚽Sorpresa: Si può rischiare la carta Valoti

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Reca, Dabo, Missiroli, Valoti, Strefezza; Di Francesco, Petagna.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Dominguez, Poli; Skov Olsen, Soriano, Orsolini; Palacio.

Fiorentina-Genoa sabato ore 18

⚡Hot: Castrovilli e Chiesa sono le vostre certezze. Bene Sanabria

⛔Not: Romero sembra sottotono

⚽Sorpresa: Perin è a caccia del primo rigore parato

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Criscito, Romero; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Sanabria.

Torino-Atalanta sabato ore 20.45

⚡Hot: Ansaldi e Hateboer, quinti d'assalto. Giusto scommettere su de Roon

⛔Not: Palomino appare in calo

⚽Sorpresa: Verdi potrebbe svegliarsi

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Inter-Cagliari domenica ore 12.30

⚡Hot: Lukaku in casa è una certezza assoluta.

Rog sta crescendo⛔Not: Evitate di schierare Cigarini⚽Sorpresa:D'Ambrosio può subito bagnare il rientro con un bonusHandanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.Olsen; Faragò, Klavan, Walukiewicz, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro.

Verona-Lecce domenica ore 15.00

⚡Hot: Lazovic è una garanzia, crediamo in Di Carmine e Falco

⛔Not: meglio lasciar fuori Tachtsidis, dai suoi piedi non arrivano bonus

⚽Sorpresa: Fabio Borini, anche dalla panchina può lasciare il segno!

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.

Parma-Udinese domenica ore 15.00

⚡Hot: Primi bonus per Kurtic! Rilancio per Kulusevski e Okaka!

⛔Not: Sema potete escluderlo

⚽Sorpresa: La testa di Bruno Alves tra i pilastri bianconeri

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Scozzarella, Hernani, Kurtic; Kucka, Kulusevski, Cornelius.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

Sampdoria-Sassuolo domenica ore 15.00

⚡Hot: Quagliarella vs Caputo: il gol è questione d'esperienza! Sì a Berardi

⛔Not: Murru ha il cartellino facile

⚽Sorpresa: Caprari anche a partita in corso è pronto a metterla dentro

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Regini, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Ronaldo Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Roma-Lazio domenica ore 18.00

⚡Hot: per Immobile non servono parole, va messo così come Pellegrini! Sì a Luis Alberto

⛔Not: Florenzi può pagare l'aria del derby, lasciatelo fuori

⚽Sorpresa: Under per il rilancio definitivo!

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Lazio (3-5-2-): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Napoli-Juventus domenica ore 20.45

⚡Hot: E' la partita di Dybala! Insigne stavolta è da mettere! Ok Pjanic

⛔Not: Manolas può andare in affanno!

⚽Sorpresa: Ramsey è in rampa di lancio, arrivano i bonus!

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio