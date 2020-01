Calciomercato Atalanta, super offerta per Gosens: i dettagli

CALCIOMERCATO ATALANTA GOSENS CHELSEA / Con sette gol e quattro assist, il rendimento di Robin Gosens sembra più quello di un attaccante che quello di un esterno di centrocampo. Il talento tedesco sta vivendo una stagione straordinaria ed ha attratto, inevitabilmente, le attenzioni di diverse big europee. Secondo quanto svelato oggi dall'autorevole 'Express', il Chelsea starebbe valutando di mettere sul piatto oltre 20 milioni di euro per strapparlo all'Atalanta. Il classe '94 è il prescelto da Lampard per sostituire Marcos Alonso, possibile partente in questa sessione invernale.

Per la testata inglese, Gosens è diventato un "acquisto prioritario" per i Blues, che presto renderanno ufficiale la loro proposta.

