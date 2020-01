CALCIOMERCATO INTER MOSES / Victor Moses, ottavo calciatore nigeriano nella storia dell'Inter, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nerazzurro ai microfoni di Inter TV: "Per me è un onore essere qui: ringrazio tutti, non vedo l'ora di iniziare".

CONTE - "Felice di lavorare con lui, mi ha già spiegato il progetto, sono contento di farne parte. Darò il massimo, voglio dare il mio contributo in campo e divertirmi".

MILANO - "Bella città, quello che ho visto finora mi piace.

Mi troverò bene: avremo un bel futuro assieme".

TIFOSI - "Faremo di tutto per vincere quante più gare sia possibile per renderli orgogliosi".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Llorente nell'affare Politano-Napoli | Arrivano conferme

Calciomercato Roma, Petrachi torna su Politano: "Era fatta!"