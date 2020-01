CALCIOMERCATO TORINO SPAL BONIFAZI / Nelle ultime settimane l'asse Ferrara-Torino (sponda granata) si è fatto particolarmente caldo. In particolare due i nomi trattati, entrambi in direzione Spal. Il primo nome è quello di Iago Falque: la Spal ha trovato l'accordo con i granata, ma non ancora con il giocatore, perplesso sulla scelta di trasferirsi in Emilia Romagna. L'altro nome è quello di Kevin Bonifazi.

Anche in questo caso l'accordo tra i biancoazzurri e ilè stato raggiunto nei giorni scorsi e i due club erano ai dettagli, come rivelato da Calciomercato.it . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dettagli ormai trovati e definiti: è fatta per il ritorno del difensore toscano in biancoazzurro. L'affare è definito sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il giocatore quindi torna a vestire la casacca ferrarese e con il club firmerà un contratto di cinque anni.