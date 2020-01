MILAN BRESCIA PIOLI PAQUETA CALCIOMERCATO / Niente convocazione per la sfida contro il Brescia. Una richiesta che ha dell'incredibile quella fatta da Lucas Paqueta al tecnico del Milan Stefano Pioli. Il brasiliano, riferisce 'Sky Sport', al termine dell'allenamento ha chiesto all'allenatore di non essere convocato per la partita contro le 'Rondinelle' in programma domani sera al Rigamonti.

Il giocatore non si sente tranquillo e non sta trascorrendo un periodo semplice. Una notizia che apre chiaramente a nuovi scenari di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, offerto De Paul | Clamoroso scambio con l'Udinese

Soltanto ieri l'agente del giocatore ha fatto visita nella sede dei rossoneri, sottolineando come non ci fossero novità. La decisione del giocatore brasiliano di non essere convocato apre però le porte ad un possibile addio al Milan. Sul brasiliano, Pioli è stato chiaro in conferenza stampa: "Deve avere la convinzione di essere un giocatore completo e deve diventare determinante".

