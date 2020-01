CALCIOMERCATO INTER MORELOS SIVIGLIA /Dopo l'acquisto di Victor Moses, il mercato dell'Inter sembra comunque destinato a non fermarsi qui. Dal grande obiettivo Eriksen a centrocampo fino alle operazioni in attacco: il club nerazzurro sembra destinato a concludere almeno per altri due acquisti.

Sul fronte offensivo molto dipende dalla situazione: il trasferimento del giocatore al con una trattativa ben avviata visto che le due società hanno raggiunto un intesa di massima , potrebbe portarea vestire la maglia nerazzurra. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Inter, senti Skriniar: "Qui sono cresciuto come uomo"

Calciomercato Inter, ostacolo Siviglia per Morelos

Ma oltre allo spagnolo, per l'attacco l'altro nome in pole position è quello di Olivier Giroud. Più defilato invece il colombiano Alfredo Morelos, centravanti dei Rangers di Glasgow, recentemente finito nel mirino del club nerazzurro. Il giocatore sudamericano però ha tanti estimatori tra cui, come riferisce 'Sky Sports', il Siviglia. Gli spagnoli cercano innesti in attacco e stanno pensando anche al colombiano. Il club scozzese e in particolare il tecnico Steven Gerrard non sembrano però essere intenzionati a cedere il calciatore, almeno in questa sessione di mercato.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Esposito non si muove: confermata anticipazione CM.IT

Calciomercato Inter, non solo Dani Olmo per il Lipsia | Le ultime di CM.IT su Lazaro