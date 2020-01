CALCIOMERCATO NAPOLI TONELLI SAMPDORIA / Non solo acquisti per il Napoli che nella giornata di oggi ha piazzato anche una cessione. Si tratta di Lorenzo Tonelli, difensore centrale ex Empoli, mai impiegato da Ancelotti prima e Gattuso poi, nonostante la carestia difensiva che aveva colpito la squadra.

Il calciatore toscano torna alladove aveva già giocato la passata stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ora è arrivata anche l'ufficialità con il club blucerchiato che ha depositato in lega il contratto di Tonelli, giunto in Liguria con la formula del prestito. A confermare il tutto lo stesso sito ufficiale della Lega Serie A.

