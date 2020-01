CALCIOMERCATO LAZIO IMMOBILE / Ciro Immobile protagonista sul campo ma anche sul mercato. 'El Gol Digital' sostiene che il Barcellona fa sul serio per il bomber della Lazio.

I blaugrana avrebbero individuato nel goleador biancoceleste, attualmente il miglior marcatore dellacon 23 gol, l'ideale rimpiazzo di Suarez che sarà out causa infortunio fino a marzo-aprile

Difficilmente, però, una Lazio super protagonista in Italia darà la sua disponibilità alla cessione di Immobile, che peraltro il presidente Lotito - come riporta lo stesso portale spagnolo - valuta sui 65 milioni di euro, una cifra sicuramente alta per gli spagnoli, perlomeno in questa sessione. Il Barça sarebbe però per Immobile una grande occasione per riscattare le deludenti annate all'estero, prima al Borussia Dortmund e poi al Siviglia dal quale lo prese poi la Lazio per appena - col senno di poi - 9 milioni di euro.

