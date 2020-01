NAPOLI JUVENTUS PROBABILE FORMAZIONE SARRI / Archiviata la bella vittoria di ieri in Coppa Italia contro la Roma, la Juventus di Maurizio Sarri è già al lavoro per preparare al meglio la sfida di domenica sera al San Paolo contro il Napoli. Gara molto delicata per i bianconeri che faranno visita ad una compagine in crisi in campionato ma rilanciata dal successo sulla Lazio di Coppa. Quella che alla vigilia del torneo veniva considerata come la sfida-scudetto, domenica avrà un valore molto differente per le due contendenti. La Juve ci arriva nel miglior modo possibile, con 4 punti di vantaggio sull'Inter ed una semifinale appena conquistata nella seconda competizione nazionale.

L'unica nota negativa arriva dall'infermeria dove si registra l'infortunio di Danilo

Napoli-Juventus, la formazione di Sarri: ancora un cambio

Rispetto alla gara di Coppa Italia, Sarri farà affidamento sui rientri di Szczesny tra i pali e de Ligt in difesa oltre a quello di Cuadrado a destra che rimpiazzerà l'infortunato Danilo. Il tecnico bianconero tornerà inoltre al 4-3-1-2 con Ramsey alle spalle di Ronaldo e Dybala che dovrebbe spuntarla su Higuain. A centrocampo torna anche in campionato Bentancur dopo l'ottima prova contro la Roma.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

