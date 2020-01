JUVENTUS INFORTUNIO DANILO / Brutta tegola per Sarri, si è fatto male Danilo.

"Il giocatore questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra - recita il bollettino ufficiale della- Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero".

LEGGI ANCHE ->>>Calciomercato Juventus, Emre Can-Dortmund: le ultime

Il terzino brasiliano si è infortunato alla fine del primo tempo del match di Coppa Italia contro la Roma andato in scena ieri sera all'Allianz Stadium' e sarà indisponibile per almeno due-tre settimane. Fin qui l'ex City, arrivato in estate nell'ambito dell'affare Cancelo, ha reso al di sotto delle aspettative collezionando diverse panchine e fornendo prestazioni spesso appena sufficienti.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, tesoretto da 150 milioni | Poker di cessioni per il grande colpo