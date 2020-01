Sampdoria, Ferrero ha deciso: c'è il mandato per vendere

SAMPDORIA VENDITA SOCIETA' FERRERO / È stata un'annata fin qui decisamente complicata per la Sampdoria di Massimo Ferrero, sia dentro che fuori dal campo. In campionato la squadra è in lotta nelle zone basse della classifica praticamente sin dall'inizio della stagione, mentre al di fuori del rettangolo di gioco non è mancato il caos societario relativo al cambio di proprietà. In tal senso dopo il mancato accordo per la cessione dal gruppo dell'ex Gianluca Vialli, la squadra ne ha risentito finendo nei bassi fondi della graduatoria, rialzando la testa solo parzialmente con l'arrivo di Claudio Ranieri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Sampdoria, Ferrero vuole vendere la società: la situazione

Intanto il patron doriano non ha mai abbandonato l'idea di cedere.

Secondo quanto rivelato da 'Il Sexolo XIX' Massimo Ferrero nei giorni scorsi avrebbe infatti già incaricato un’azienda specializzata di contattare ed eventualmente incontrare possibili acquirenti per la sua Sampdoria in modo tale da arrivare ad una cessione in tempi brevi. Il numero uno della società ligure inoltre ha indicato all'in questione anche un prezzo corrispondente al valore ponderato del club. Ora l'attesa è tutta per un nuovo acquirente con Ferrero che deve necessariamente trovare entro un paio di mesi una soluzione economica che gli permetta di accedere al concordato per la sua 'Eleven Finance' in liquidazione, ed evitare il fallimento.

