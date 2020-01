CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Emre Can viaggia in direzione Borussia Dortmund.

Secondo 'Goal.com' nelle prossime ore è previsto un contatto telefonico tra la società bianconera e il club tedesco che darà ufficialmente il via all'operazione.

LEGGI ANCHE ->>>Juventus, tesoretto da 150 milioni | Poker di cessioni per il grande colpo

Calciomercato Juventus, plusvalenza con Emre Can

Il centrocampista, ai margini della squadra allenata da Sarri, spinge per la cessione e sarebbe disposto a tagliarsi lo stipendio pur di far ritorno in Patria, anche se fino a questo momento la Juve ancora non ha ancora ricevuto una proposta ufficiale. Al di là delle smentite, Paratici punta a cedere l'ex Liverpool - arrivato a zero, al netto degli oneri accessori da 16 milioni - per realizzare una plusvalenza: l'obiettivo è incassare almeno sui 25 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, accelerata per Tonali: le ultime di CM.IT